Новости » Новости США
Сенатор: Палата представителей против общего пакета помощи Израилю и Украине
21.10.2023 22:16 Алина Груднева

Сенатор: Палата представителей против общего пакета помощи Израилю и Украине

Палата представителей США не намерена одобрять предложенный американским президентом Джо Байденом общий пакет военной помощи на 105 млрд долларов Израилю и Украине.

Такое заявление в интервью телеканалу Fox сделал сенатор-республиканец Эрик Шмитт.

"Циничный политический ход. Байден пытается протолкнуть непопулярные проекты, такие как финансирование Украины, на которую мы уже потратили 112 млрд долларов, на фоне серьезной поддержки Израиля", - сказал он.

Республиканец считает, что помощь Израилю и Украине нужно рассматривать на отдельных голосованиях.

"Если вы запрашиваете финансирование для Израиля, это отдельный законопроект", - добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы