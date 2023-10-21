



Сенатор: Палата представителей против общего пакета помощи Израилю и Украине

Палата представителей США не намерена одобрять предложенный американским президентом Джо Байденом общий пакет военной помощи на 105 млрд долларов Израилю и Украине.



Такое заявление в интервью телеканалу Fox сделал сенатор-республиканец Эрик Шмитт.



"Циничный политический ход. Байден пытается протолкнуть непопулярные проекты, такие как финансирование Украины, на которую мы уже потратили 112 млрд долларов, на фоне серьезной поддержки Израиля", - сказал он.



Республиканец считает, что помощь Израилю и Украине нужно рассматривать на отдельных голосованиях.



"Если вы запрашиваете финансирование для Израиля, это отдельный законопроект", - добавил он.