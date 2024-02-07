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Сенат провалил голосование относительно помощи Украине и Израилю
07.02.2024 22:25 Алина Груднева

Сенат провалил голосование относительно помощи Украине и Израилю

Американский Сенат провалил голосование по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

Он не набрал необходимые 60 голосов.

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Законопроект включал пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также безопасность границы  в США. Голосование будет продолжено.

По данным "Радио Свобода", в Вашингтоне на этот случай есть план "Б". По словам демократов, они пытаются настоять на том, чтобы пакет помощи не зависел от вопроса о безопасности на границе.

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