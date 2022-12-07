



Сэмюэл Бейтман: у лидера полигамного культа было 20 жен

По данным ФБР, у самопровозглашенного пророка в США было более 20 жен, некоторые из них моложе 18 лет. Сэмюэл Рэппили Бейтман заявлял, что выполнял волю Бога, вступая в сексуальные отношения со своими женами, говорится в отчете ФБР.



В сентябре 46-летнему Бейтману было предъявлено обвинение в уничтожении записей и воспрепятствовании правосудию в ходе расследования вывоза детей за границы штата с целью их сексуальной эксплуатации.



В прошлом Бейтман был адептом фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (Церковь ФСПД), пока не ушел, чтобы основать свою собственную секту, где последователи были обязаны под страхом наказания относиться к нему как к пророку.



ФБР заявило, что Бейтмана финансово поддерживали последователи-мужчины, которые также отказались от своих жен и детей, отдав их Бейтману.



В августе Бейтман был арестован, когда его обнаружили в трейлере с тремя девочками в возрасте от 11 до 14 лет.



Он внес залог, но позже был снова взят под стражу по обвинению в уничтожении записей и воспрепятствовании правосудию.



Ранее в этом году службы по делам детей Аризоны забрали девять девочек из-под опеки Бейтмана и поместили их в приюты. В ноябре восемь из них сбежали.



В интервью ФБР ни одна из девяти девочек, помещенных в приюты, не упомянула о сексуальном насилии со стороны Бейтмана, но в их переписке упоминаются интимные отношения с ним.



Американская правозащитная организация Southern Law Poverty Center назвала церковь ФСПД, где был "воспитан" Бейтман, группой ненависти. Основатель церкви Уоррен Джеффс был приговорен к пожизненному заключению в 2011 году за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними прихожанками, которых он взял в жены.

