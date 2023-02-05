Сан-Франциско: устроившего стрельбу в синагоге арестовали
Полиция арестовала мужчину, устроившего в прошлую среду стрельбу в синагоге в Сан-Франциско.
Ему удалось скрыться, однако стрелка все же нашли спустя несколько дней.
По данным Офиса шерифа округа Сан-Франциско, подозреваемым является 51-летний Дмитрий Мишин. Как сообщает CBSNews, ему предъявлены обвинения в нарушении проведения религиозного собрания, в угрозе муляжом огнестрельного оружия и принуждении воздерживаться от участия в религиозной службе.
После происшествия полиция обнаружила в синагоге несколько гильз. В результате никто не пострадал. По предварительным данным, подозреваемый использовал холостые патроны.
ארה"ב: אדם נכנס ביום רביעי האחרון לבית כנסת בסן פרנסיסקו וירה כדורי סרק לכל עבר. המשטרה המקומית עצרה אתמול את החשוד והוגש נגדו כתב אישום | תיעוד@itamargalit pic.twitter.com/SiLSe9wI2X— כאן חדשות (@kann_news) February 5, 2023