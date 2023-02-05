



Сан-Франциско: устроившего стрельбу в синагоге арестовали

Полиция арестовала мужчину, устроившего в прошлую среду стрельбу в синагоге в Сан-Франциско.



Ему удалось скрыться, однако стрелка все же нашли спустя несколько дней.



По данным Офиса шерифа округа Сан-Франциско, подозреваемым является 51-летний Дмитрий Мишин. Как сообщает CBSNews, ему предъявлены обвинения в нарушении проведения религиозного собрания, в угрозе муляжом огнестрельного оружия и принуждении воздерживаться от участия в религиозной службе.



После происшествия полиция обнаружила в синагоге несколько гильз. В результате никто не пострадал. По предварительным данным, подозреваемый использовал холостые патроны.