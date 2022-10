Прибыль Samsung снизилась из-за падения цен на микросхемы

Прибыль Samsung Electronics Co. в третьем квартале не оправдала прогнозов аналитиков, что было вызвано 14-процентным падением в ее основном бизнесе по производству микросхем, поскольку падение цен побудило отрасль сократить капитальные расходы.



Выручка крупнейшего в мире производителя чипов памяти составила 23 трлн вон ($16,1 млрд) за три месяца, закончившихся в сентябре, не дотянув до консенсус-прогноза в 35 трлн вон. Чистая прибыль компании составила 9,1 трлн вон, по сравнению с консенсус-прогнозом в 9,4 трлн вон.



Почувствовав резкий спад, конкуренты по производству чипов памяти от SK Hynix Inc. до Micron Technology Inc. и Kioxia Holdings Corp. сокращают капитальные расходы или объемы производства чипов.



В отличие от своих коллег, Samsung увеличил свои капитальные расходы на чипы, доведя их до 47,7 трлн вон на 2022 год с 43,6 трлн вон в прошлом году.



Компания заявила, что она рассчитывает на восстановление во второй половине 2023 года, при условии макроэкономических факторов, во главе со спросом со стороны серверов центров обработки данных, пишет Bloomberg.