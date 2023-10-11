



Салливан: минимум 20 американцев пропали без вести в Израиле

В Израиле после атаки ХАМАСа как минимум 20 американцев числятся пропавшими без вести.



Такое заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



Сколько точно американцев находятся в руках ХАМАСа, до сих пор неизвестно. Он также отдельно назвал Иран соучастником вторжения ХАМАСа и "Исламского джихада" в Израиль.



"Иран является соучастником этого нападения в широком смысле слова, поскольку он обеспечил львиную долю финансирования военного крыла ХАМАСа. Что касается вопроса о том, знал ли Иран об этой атаке заранее или помогал планировать, или направлять ее, то мы не знаем. На данный момент, когда я нахожусь здесь, на трибуне, у нас нет подтверждения этому", - добавил Салливан.