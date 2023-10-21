



Салливан: эти две войны стали переломным моментом

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вторжение России в Украину и нападение ХАМАС на Израиль представляют собой "глобальный переломный момент".



Вчера в пятницу 20 октября Джо Байден запросил у Конгресса объединенный пакет помощи для Украины и Израиля объемом в 106 млрд долл., а позже анонсировал его в обращении в американскому народу.



При этом украинская часть включает 61,4 млрд долларов, в том числе 44,4 млрд на поставку оборудования Пентагона, пополнение запасов оружия и другую военную поддержку.



Ну, а запрос для Израиля предполагает 14,3 млрд. долларов. Еще 9,15 млрд долларов должно получить Госдепартамент США для гуманитарной помощи Украине, Израилю и Газе.



По словам Салливана, этот запрос “имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Америки и обеспечения безопасности американского народа, а мир внимательно следит за действиями Конгресса”.



