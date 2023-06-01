



С 1 августа в Миннесоте легализуют марихуану

Губернатор американского штата Миннесота, демократ Тим Уолз 30 мая подписал законопроект о легализации рекреационной марихуаны для людей старше 21 года. Закон вступит в силу 1 августа.



Об этом сообщает Associated Press.



В Миннесоте можно будет хранить, использовать и выращивать коноплю в домашних условиях. Владение цветком конопли будет ограничено до 0,9 кг дома и 56 граммов в общественных местах. В конфетах и других пищевых продуктах разрешат 800 миллиграмм ТГК и 8 граммов концентрата каннабиса.



Розничные продажи в диспансерах, вероятно, начнутся, по меньшей мере, через год. После получения лицензии диспансеры будут платить налог с продаж и 10% налога на марихуану.



Жители Миннесоты, осужденные за хранение небольшого количества каннабиса, будут освобождены от наказания. Однако Бюро розыска преступников подсчитало, что рассмотрение всех дел будет продолжаться до августа 2024 года. Люди, осужденные за обладание большим количеством конопли, смогут подать заявку на смягчение наказания.



Снятие судимостей с людей, обвиняемых в преступлениях, связанных с марихуаной, является одним из важнейших положений закона, заявила на церемонии подписания сенатор-демократ Линдси Порт из Бернсвилля. Таким образом, “мы устраняем часть ущерба, который мы нанесли как государство, запретив каннабис”, — сказала она.



На церемонии подписания также присутствовал один из первых губернаторов США, открыто поддерживавший легализацию марихуаны — Джесси Вентура. Он возглавлял Миннесоту с 1999 по 2003 год.



“Лично мне очень приятно видеть, как то, о чем я мечтал более 20 лет назад, наконец-то сбылось сегодня, и еще при моей жизни”, — сказал он.



Миннесота стала 23-м штатом США, где рекреационная марихуана стала легальной.



