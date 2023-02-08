



Республиканцы внесли законопроект о санкциях против МУС

Группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, подразумевающий санкции в отношении должностных лиц и сотрудников МУС, ведущих расследование в отношении американских войск и должностных лиц, а также американских не признающих авторитет трибунала таких союзников, как Израиль.



По данным JNS, документ был представлен 2 февраля сенатором Томом Коттоном совместно с Тедом Крузом и Марко Рубио.



Законопроект предполагает наложение санкции в отношении любого сотрудника МУС, участвующего в расследовании, судебном преследовании или содействии расследованию.



Они также подразумевают аннулирование виз у всех сотрудников МУС и лиц, действующих от имени МУС, а также их ближайших родственников.



"МУС не имеет законной юрисдикции в отношении США или любой страны, которая не признает авторитет МУС. Этот закон защищает наших военнослужащих, официальных лиц и союзников от политически мотивированных нападок суда", — сказал Коттон.



Уточняется, что МУС не имеет власти над суверенитетом и безопасностью граждан Соединенных Штатов.



"Я горжусь тем, что являюсь соавтором этого закона, санкционирующего МУС, если он преследует наши войска, официальных лиц или союзников", — добавил Круз.