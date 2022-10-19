



Республиканцы США могут сократить помощь Украине в случае победы на выборах

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин МакКарти предупредил, что в случае победы на выборах его политическая сила может сократить помощь Украине.



Об этом сообщает Bloomberg.



МакКарти подчеркнул, что республиканцы готовы сократить помощь украинской стороне, если партия получит контроль над Палатой представителей после выборов.



"Я думаю, люди будут сидеть в рецессии и не будут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать", - заявил он.



МакКарти в интервью сказал, что отчасти причина сокращения помощи заключается в том, что администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые Республиканская партия считает приоритетными, такие как обеспечение безопасности южной границы США.



"Люди начинают это взвешивать. Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, что они делают, и это не может быть карт-бланш", - сказал политик.