



Республиканцы о правовой реформе: эта драма затронула безопасность Израиля

Представители Республиканской партии прокомментировали решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу приостановить правовую реформу.



Американский сенатор Линдси Грэм в комментарии Jewish Insider приветствовал этот шаг.



"Я обеспокоен тем, что эти усилия по реформированию судебной системы привели к ослаблению аппарата безопасности. Я рад, что Нетаниягу захотел попытаться найти компромисс и взять тайм-аут. Вся эта внутренняя драма затронула их безопасность", - сказал он, имея в виду растущее число отказников среди резервистов.



Обеспокоенность влиянием ситуации вокруг правовой реформы на безопасность Израиля также выразил сенатор-республиканец Марко Рубио.



"Военные отказываются выходить на работу — это настораживает. Я думаю, что это побуждает противников Израиля нанести по ним потенциальный удар", — предупредил он.



Аналогичное заявление о последствиях для национальной безопасности Израиля сделал сенатор Тодд Янг. А республиканец Митт Ромни подписал двухпартийное заявление, приветствовав решение Нетаниягу.



"Общие демократические ценности уже давно лежат в основе американо-израильских отношений. Мы надеемся, что эта пауза даст возможность работать над достижением компромисса и деэскалацией нынешнего кризиса", — сказано в письме.