Разлив токсичной кислоты из грузовика в Аризоне перекрыл автомагистраль
Автоцистерна, перевозившая азотную кислоту, во вторник перевернулась и загорелась на автомагистрали между штатами недалеко от Тусона, штат Аризона, что привело к утечке высокотоксичного и летучего груза, из-за чего дорога была перекрыта на несколько часов, сообщили власти.
Департамент общественной безопасности Аризоны призвал жителей поблизости оставаться внутри и сказал, что службы экстренного реагирования работают над эвакуацией периметра вокруг инцидента.
Полиция штата планирует "обширное" закрытие главной транспортной артерию восток-запад и маршрута для грузовиков, который пересекает большую часть юго-запада США. Объявлен режим "Токсикологической опасности". Людям без средств защиты запрещено приближаться к месту аварии на расстояние меньше 2 км.
Пожарная служба Тусона заявила, что помогает "контролировать инцидент с опасными веществами и пожаром" на месте крушения. Степень травм и участие других транспортных средств не были объяснены, равно как и причина аварии или объем разлива.
По данным Вашингтонского университета, азотная кислота, используемая для мытья стеклянной посуды или металлического оборудования, является высококоррозионным химическим веществом, которое может вызвать серьезное повреждение легких при вдыхании и раздражение при контакте с кожей и глазами.
Разлив токсичного вещества произошел через 11 дней после того, как грузовой поезд Norfolk Southern сошел с рельсов в восточной части Огайо, вызвав пожар, из-за которого над городом Восточной Палестины поднялся шлейф токсичных паров и дыма, вынудивший тысячи жителей эвакуироваться.