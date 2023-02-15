



Разлив токсичной кислоты из грузовика в Аризоне перекрыл автомагистраль

Автоцистерна, перевозившая азотную кислоту, во вторник перевернулась и загорелась на автомагистрали между штатами недалеко от Тусона, штат Аризона, что привело к утечке высокотоксичного и летучего груза, из-за чего дорога была перекрыта на несколько часов, сообщили власти.



Департамент общественной безопасности Аризоны призвал жителей поблизости оставаться внутри и сказал, что службы экстренного реагирования работают над эвакуацией периметра вокруг инцидента.



Полиция штата планирует "обширное" закрытие главной транспортной артерию восток-запад и маршрута для грузовиков, который пересекает большую часть юго-запада США. Объявлен режим "Токсикологической опасности". Людям без средств защиты запрещено приближаться к месту аварии на расстояние меньше 2 км.



Пожарная служба Тусона заявила, что помогает "контролировать инцидент с опасными веществами и пожаром" на месте крушения. Степень травм и участие других транспортных средств не были объяснены, равно как и причина аварии или объем разлива.

🚨#BREAKING: Shelter in place has a been issued due hazardous toxic chemicals leaking ⁰

📌#Tucson | #Arizona



Currently authorities have issued a hazmat alert and a 'shelter in place' warning is in effect for all individuals within a mile radius in Tucson Arizona, after a truck… https://t.co/tyCJn8jFni pic.twitter.com/F4UjjGtgYN — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 14, 2023