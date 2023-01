Член Палаты представителей США от Демократической партии Рашида Тлаиб вывесила палестинский флаг возле своего офиса в Конгрессе.



Соответствующим фото сторонница движения BDS поделилась в Twitter.



Таким образом, она ответила на усилия министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира запретить палестинские флаги в Израиле.



"При правительстве апартеида палестинцам может быть запрещено вывешивать свой флаг, но мы все равно можем с гордостью делать это в моем офисе. Я горжусь тем, что я палестинская американка, и я хочу, чтобы палестинский народ знал, что не все американцы поддерживают апартеид", — сказала Тлаиб.

Palestinians may be banned from flying their flag under an apartheid government, but we can still proudly do it at my office. I’m proud to be a Palestinian American and I want the Palestinian people to know that not all Americans support apartheid. No one can erase our existence. pic.twitter.com/vuW5ciLo1k