



Промежуточные выборы в США: на карту поставлен Конгресс

По данным US Elections Project, в промежуточных выборах во вторник планируют принять участие 43,5 млн избирателей.



Байдену будет значительно сложнее принимать законы, если республиканцы получат большинство в Палате представителей, как ожидается в большинстве прогнозов. В настоящее время демократы контролируют Белый дом и – с минимальным перевесом – обе палаты Конгресса. Полномочия президента назначать судей или административные должности на следующие два года будут серьезно ограничены, если республиканцы победят в Сенате.



Партии Трампа нужно всего пять мест, чтобы выиграть в Палате представителей, и одно место, чтобы возглавить Сенат. Прогнозируют, что республиканцы получат примерно 15-25 мест в 435-местной палате.



Партия власти обычно теряет в среднем два десятка или около того мест в промежуточные сроки, которые приходятся на середину четырехлетнего президентского срока. Хотя сам президент США не будет переизбран во вторник, промежуточные выборы рассматриваются как референдум о лидерстве президента.



Несмотря на выполнение обещаний снизить цены на лекарства, расширить экологически чистую энергию и модернизировать американскую инфраструктуру, популярность Байдена пострадала от самой сильной инфляции за четыре десятилетия, рекордных случаев нелегального пересечения американо-мексиканской границы и опасений избирателей по поводу преступности.



Республиканцы после победы в Палате представителей пообещали закрыть проводимое демократами расследование прошлогодних беспорядков в Капитолии и начать расследование в отношении администрации Байдена.

Кевин Маккарти, который, вероятно, станет спикером палаты представителей от республиканцев, отказался исключить процедуру импичмента.