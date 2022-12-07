



Промежуточные выборы в США: демократы получили большинство в Сенате

Сенатор-демократ США Рафаэль Уорнок победил кандидата от республиканцев Гершеля Уокера во втором туре выборов в Джорджии, обеспечив своей партии абсолютное большинство в Сенате до конца срока президентства Джо Байдена.



С победой Уорнока во вторник демократы будут иметь в Сенате 51 место против 49, полученных республиканцами.



“После упорной кампании — или, лучше сказать, кампаний — для меня большая честь произнести два самых сильных слова, когда-либо сказанных демократией: народ высказался”, — сказал 53-летний Уорнок ликующим сторонникам в Атланте.



“Я часто говорю, что голосование — это своего рода молитва за мир, который мы желаем для себя и для наших детей”, — заявил Уорнок, баптистский пастор и первый чернокожий сенатор своего штата.



Республиканец Уокер, бывшая звезда футбола, поздно вечером во вторник признал поражение, заявив, что никогда не перестанет бороться за Джорджию.



Поражение Уокера также является неудачей для бывшего президента США Дональда Трампа, который планирует снова баллотироваться в Белый дом в 2024 году.



Байден поздравил Уорнока и написал в Твиттере, что избиратели Джорджии отвергли “ультрамагаизм” — отсылку к лозунгу Трампа “Сделаем Америку снова великой”.

