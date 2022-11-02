



Произраильские демократы предостерегают от коалиции с религиозным сионизмом

Демократическое большинство Израиля выражает озабоченность сильными результатами религиозного сионизма на вчерашних выборах.



"Мы не можем не быть глубоко обеспокоены тем фактом, что антидемократическая и экстремистская партия во главе с каханистом Итамаром Бен-Гвиром и Бецалэлем Смотричем укрепит свои позиции в Кнессете", — говорится в заявлении группы. — "Хотя эта партия представляет лишь около 10% израильских избирателей, она может обладать огромным политическим влиянием, поскольку бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу может создать правящую коалицию только при ее поддержке".



"[Американская правозащитная группа "Демократическое большинство за Израиль"] DMFI неоднократно подтверждала нашу убежденность в том, что этой партии не должно быть места в правящей коалиции Израиля", — говорит группа, утверждая при этом, что американо-израильские отношения "выживут, даже если в Кнессете будут каханисты".



Также группа отмечает свое уважение к крепкой демократии Израиля, в которую входят "партии от крайне левых до крайне правых".

