



Предвыборная кампания в США: Трамп призывает спасти американскую мечту

Дональд Трамп предсказывает гибель Америки, если республиканцы проиграют во вторник, 8 ноября, промежуточные выборы. Демократы во главе с президентом Джо Байденом предупреждают, что сейчас на карту поставлены права на аборт, социальное обеспечение и даже сама демократия.



“Если вы хотите остановить разрушение нашей страны и спасти американскую мечту, то во вторник вы должны проголосовать за республиканцев”, – сказал в субботу, 5 ноября, Трамп на встрече в рамках предвыборной кампании в западной Пенсильвании.



В этот же день Байден разделил сцену с Бараком Обамой в Филадельфии. В Нью-Йорке даже бывший президент Билл Клинтон, в последние годы почти не участвовавший в политике, агитировал за свою партию.



“Обижаться и хандрить – это не вариант”, – заявил Обама. “Во вторник давайте позаботимся о том, чтобы наша страна не откатилась на 50 лет назад”.



Демократы глубоко обеспокоены своим небольшим превосходством в Палате представителей и Сенате, поскольку избиратели недовольны политикой Байдена на фоне прогрессирующей инфляции, роста преступности и пессимизма по поводу курса страны. Ожидается, что демократы, как партия власти, понесут значительные потери на промежуточных выборах.



“Я обещаю вам, что уже скоро – за очень, очень, очень короткий период времени вы будете счастливы”, – сказал Трамп избирателям. “Но сначала мы должны одержать историческую победу республиканцев 8 ноября”.



Байден в обращении к избирателям в Пенсильвании освещал законодательные достижения президента и предупреждал, что права на аборт, избирательные права, социальное обеспечение и медицинское обслуживание окажутся под угрозой, если республиканцы получат контроль над Конгрессом.



“Мы должны защитить свои ценности. Выходите и голосуйте!”, – призвал Байден своих сторонников.