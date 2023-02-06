



После Турции: землетрясение в США

По данным Геологической службы США, землетрясение силой 3,8 балла произошло в пригороде Буффало, штат Нью-Йорк, рано утром в понедельник. Согласно сообщениям, подземные толчки ощущались в районе около 6:15 утра по восточному времени.



По словам официальных лиц, центр землетрясения находился в Западной Сенеке на глубине 3 км. Сотрясение ощущалось на севере, вплоть до Ниагарского водопада, и на юге, вплоть до Орчард-парка, сообщил исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц в Twitter.



Эти толчки последовали за двумя сильными землетрясениями, которые произошли в Турции ранее в тот же день. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник на юго-востоке Турции и на севере Сирии, в результате чего погибло более 1400 человек и тысячи получили ранения. Через несколько часов был зарегистрирован еще один толчок магнитудой 7,7 , который обрушился на район Эльбистан в турецкой провинции Кахраманмарас.

