



Politico: США рассматривают возможность отправки десятков танков в Украину

По словам двух официальных лиц США, администрация Байдена склоняется к отправке "значительного количества" танков M1 Abrams в Украину, и объявление может быть сделано уже на этой неделе.



Об этом пишет издание Politico.



Один из двух официальных лиц США сказал, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams.



По словам еще одного чиновника, танки поступят в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Программа позволяет Вашингтону финансировать закупку оружия и оборудования для Украины, а не изымать их из существующих запасов США.