



Подарок ко Дню независимости: $3 млрд военной помощи Украине от США

По сообщениям западных СМИ, Соединенные Штаты готовятся объявить о дополнительном пакете военной помощи в размере трех миллиардов долларов, направленном на тренировку и оснащение украинских сил. Ожидается, что официальное объявление будет сделано в среду, 24 августа, когда Украина празднует День независимости.



Ожидается, что выделенные средства пойдут на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование, которое скорее всего не попадет на фронт в течение года-двух.



Общий пакет помощи, который предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины, может измениться ночью, но вряд ли значительным образом.



В отличие от большинства предыдущих пакетов новое финансирование в основном направлено на то, чтобы помочь Украине обеспечить ее средне- и долгосрочную оборону.



Предыдущие поставки Украине, большинство из которых осуществлялись согласно распоряжению президента США о сокращении военных запасов, были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах, а также касались материальных средств, которые Пентагон уже имеет на складах и которые могут быть отправлены в кратчайшие сроки.



Помимо оказания долгосрочной помощи, которую Украина может использовать для потенциальных будущих оборонных нужд, новый пакет должен заверить украинских чиновников в том, что США намерены продолжать свою поддержку, несмотря на ежедневные изменения ситуации на поле боя.



В пятницу Пентагон объявил, что США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые противоминные машины пехоты в рамках нового пакета военной помощи стоимостью 775 миллионов долларов.



Общая военная помощь США, направленная Украине после вторжения России 24 февраля, составляет 10,6 миллиарда долларов.