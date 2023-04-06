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Племянник Джона Кеннеди будет участвовать в выборах президента США
06.04.2023 09:25 Ирина Демьянова

Племянник Джона Кеннеди будет участвовать в выборах президента США

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший подал заявку в Федеральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах 2024 года от демократов. Об этом 5 апреля сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что 69-летний Кеннеди-младший - юрист по вопросам экологии и активист, выступающий против вакцинации. Он является сыном бывшего сенатора от Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеди.

Кеннеди-младший - второй зарегистрированный кандидат-демократ на пост президента.
 

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