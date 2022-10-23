



Плакаты в Лос-Анджелесе: "Канье Уэст прав насчет евреев"

Баннер, провозглашающий, что "Канье [Уэст] прав насчет евреев", был вывешен над шоссе в Лос-Анджелесе в субботу, 22 октября, по данным каналов белых супрематистов и неправительственной организации StopAntisemitism.



Другой баннер призывал водителей "сигналить, если знаешь", а третий рекламировал Goyim TV, клон YouTube, на котором размещают антисемитской и неонацистский видеоконтент.



Третий баннер также перечислял номера библейских стихов из Нового Завета, включая один из Откровений Иоанна Богослова, который начинается словами: "Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, — вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя.

(Откровение Иоанна 3:9)".



StopAntisemitism заявил, что баннеры - дело рук “Лиги защиты гоев“ (GDL) и их лидера Джона Минадео-младшего, который стоит за Goyim TV.