



Первый за 25 лет посол США в Судане прибыл в Хартум

Первый за почти 25 лет посол США в Судане занял свой пост после того, как Вашингтон исключил Хартум из списка государств-спонсоров терроризма.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Сегодня в Хартум прибыл посол Джон Годфри, первый посол США в Судане почти за 25 лет", - говорится в заявлении американского посольства.



Отношения между Соединенными Штатами и Суданом сильно обострились за три десятилетия правления Омара аль-Башира. Тогда Америка ввела в отношении Судана экономические санкции. В 1993 году США внесли Судан в черный список как государство-спонсор терроризма, поскольку режим Башира принимал у себя Усаму Бен-Ладена.



Отношения с Вашингтоном улучшились при ныне свергнутом переходном правительстве Судана во главе с бывшим премьер-министром Абдаллой Хамдоком, который вступил в должность в 2019 году. Тогдашний госсекретарь США объявил, что будет назначен посол.