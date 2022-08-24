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24.08.2022 17:31 Ольга Белозерова

Первый за 25 лет посол США в Судане прибыл в Хартум

Первый за почти 25 лет посол США в Судане занял свой пост после того, как Вашингтон исключил Хартум из списка государств-спонсоров терроризма.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Сегодня в Хартум прибыл посол Джон Годфри, первый посол США в Судане почти за 25 лет", - говорится в заявлении американского посольства.

Отношения между Соединенными Штатами и Суданом сильно обострились за три десятилетия правления Омара аль-Башира. Тогда Америка ввела в отношении Судана экономические санкции. В 1993 году США внесли Судан в черный список как государство-спонсор терроризма, поскольку режим Башира принимал у себя Усаму Бен-Ладена. 

Отношения с Вашингтоном улучшились при ныне свергнутом переходном правительстве Судана во главе с бывшим премьер-министром Абдаллой Хамдоком, который вступил в должность в 2019 году. Тогдашний госсекретарь США объявил, что будет назначен посол. 

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