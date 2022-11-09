



Первый представитель поколения Z выиграл на промежуточных выборах в США

Во вторник американские избиратели определили первого в истории конгрессмена из поколения Z на промежуточных выборах.



Максвелл Фрост, 25-летний демократ, победил республиканца в своей гонке в Конгресс во Флориде, сообщило во вторник вечером агентство Associated Press. Афро-кубинский прогрессист выступил за реформу законов об оружии и здравоохранении.



“Мы вошли в историю Флориды, для поколения Z и для всех, кто считает, что мы заслуживаем лучшего будущего. Я безмерно благодарен за возможность представлять вас в Конгрессе Соединенных Штатов”, – сказал Максвелл Фрост.