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Первый представитель поколения Z выиграл на промежуточных выборах в США
09.11.2022 21:23 Наталья Богинская

Первый представитель поколения Z выиграл на промежуточных выборах в США

Во вторник американские избиратели определили первого в истории конгрессмена из поколения Z на промежуточных выборах.

Максвелл Фрост, 25-летний демократ, победил республиканца в своей гонке в Конгресс во Флориде, сообщило во вторник вечером агентство Associated Press. Афро-кубинский прогрессист выступил за реформу законов об оружии и здравоохранении.

“Мы вошли в историю Флориды, для поколения Z и для всех, кто считает, что мы заслуживаем лучшего будущего. Я безмерно благодарен за возможность представлять вас в Конгрессе Соединенных Штатов”, – сказал Максвелл Фрост.

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