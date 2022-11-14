



Пентагон приступил к снятию с консервации танков M1A1 Abrams

Оборонное ведомство США расконсервировало десятки танков M1A1 Abrams. Ранее они эксплуатировались Корпусом морской пехоты. Согласно данным Army Recognition расконсервированная бронетехника была отправлена на базу Anniston. Там она будет восстановлена и модернизирована.



Точное количество расконсервированных танков журналистами издания не сообщается. Известно, что на ремонтной базе они будут модернизированы до версии M1A2 SEP V3. Впоследствии танки могут быть переданы Польше. Для противостояния российской агрессии поляки предоставили Украине 250 танков Т-72. Взамен Вашингтон пообещал передать Варшаве 116 танков Abrams.



Данные The Military Balance свидетельствуют о том, что по состоянию на декабрь 2021 года на вооружении американской армии состояло 2,5 тысячи танков Abrams разных модификаций. Кроме этого, еще 3,7 тысячи танков находится на хранении. К слову, в последний пакет оборонной поддержки, о котором было объявлено на этой неделе, Вашингтон включил советские танки Т-72.