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Пентагон начал использовать спутниковую связь Starlink в Арктике
21.11.2022 05:33 Евгения Маркова

Пентагон начал использовать спутниковую связь Starlink в Арктике

При всей суматохе вокруг поглощения миллиардером Илоном Маском компании Twitter Inc, его SpaceX остается историей успеха - особенно в Пентагоне, где его система спутниковой связи Starlink завоевывает новые похвалы как потенциальный способ связаться с американскими войсками в отдаленных районах Арктики.

Арктика все больше рассматривается США как спорная территория с Россией и Китаем. Но ее суровый климат и удаленные широты ограничивают возможности связи через существующие военные спутники. Именно здесь спутниковая связь Starlink от компании Маска Space Exploration Technologies Corp. становятся возможным решением проблемы.

"Мы начали тестировать высокоскоростную связь с очень удаленными арктическими базами", - заявил Брайан Бил, главный аэрокосмический инженер отдела стратегических разработок и экспериментов Исследовательской лаборатории ВВС. По его словам, на одной из таких баз скорость передачи данных с помощью Starlink увеличилась почти в 30 раз по сравнению с предыдущими возможностями.

По словам Била, служба использует коммерческие услуги Starlink по мере их появления в полярном регионе. Пока что Starlink демонстрирует "очень высокую скорость связи" и прост в настройке, сказал Бил.

Пентагон развернул 50 терминалов в разных точках региона и собирает данные о пропускной способности, задержке и других параметрах. Испытания будут продолжаться в течение шести-двенадцати месяцев, пока военнослужащие будут пользоваться терминалами, пишет Bloomberg.

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