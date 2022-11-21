



Пентагон начал использовать спутниковую связь Starlink в Арктике

При всей суматохе вокруг поглощения миллиардером Илоном Маском компании Twitter Inc, его SpaceX остается историей успеха - особенно в Пентагоне, где его система спутниковой связи Starlink завоевывает новые похвалы как потенциальный способ связаться с американскими войсками в отдаленных районах Арктики.



Арктика все больше рассматривается США как спорная территория с Россией и Китаем. Но ее суровый климат и удаленные широты ограничивают возможности связи через существующие военные спутники. Именно здесь спутниковая связь Starlink от компании Маска Space Exploration Technologies Corp. становятся возможным решением проблемы.



"Мы начали тестировать высокоскоростную связь с очень удаленными арктическими базами", - заявил Брайан Бил, главный аэрокосмический инженер отдела стратегических разработок и экспериментов Исследовательской лаборатории ВВС. По его словам, на одной из таких баз скорость передачи данных с помощью Starlink увеличилась почти в 30 раз по сравнению с предыдущими возможностями.



По словам Била, служба использует коммерческие услуги Starlink по мере их появления в полярном регионе. Пока что Starlink демонстрирует "очень высокую скорость связи" и прост в настройке, сказал Бил.



Пентагон развернул 50 терминалов в разных точках региона и собирает данные о пропускной способности, задержке и других параметрах. Испытания будут продолжаться в течение шести-двенадцати месяцев, пока военнослужащие будут пользоваться терминалами, пишет Bloomberg.