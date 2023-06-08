



Пенс: Трамп “никогда” не должен снова быть президентом

В среду бывший вице-президент Майк Пенс объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2024 году, и выступил с самым жестким на сегодняшний день обвинением в адрес соперника по праймериз и бывшего босса Дональда Трампа, который, по его словам, "никогда" не должен снова стать президентом за свои действия после выборов 2020 года, сообщает CNN.



Во время официального старта своей предвыборной кампании в Анкени, штат Айова, Пенс вспомнил, как Трамп просил его заблокировать подтверждение победы Джо Байдена на выборах 2020 года, когда Пенс председательствовал в Конгрессе 6 января 2021 года .



“Американский народ заслуживает того, чтобы знать, что в тот день президент Трамп также потребовал, чтобы я выбрал между ним и Конституцией. Теперь избиратели столкнутся с таким же выбором. Я выбрал Конституцию и всегда буду”, — сказал Пенс под аплодисменты толпы в муниципальном колледже Де-Мойна.



“Я считаю, что любой, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен быть президентом Соединенных Штатов. И любой, кто просит кого-то другого поставить их над Конституцией, никогда больше не должен быть президентом Соединенных Штатов”, — сказал бывший вице-президент о своем бывшем боссе.

В конце дня Пенс повторил свою критику в адрес своего бывшего босса, но по поводу предполагаемого неправильного обращения Трампа с секретными документами он сказал, что это "внесет ужасный раскол в страну", если федеральные следователи предъявят обвинения бывшему президенту в связи с его действиями и возможным препятствованием правосудию.

"Подобные действия Министерства юстиции, я думаю, только усилят раскол в стране", - сказал Пенс в интервью Дане Баш на CNN, добавив позже: "Я надеюсь, что Минюст лучше подумает об этом и решит эти вопросы без обвинительного заключения".



В среду CNN сообщило , что Министерство юстиции недавно проинформировало юридическую команду Трампа о том, что бывший президент является объектом специального прокурорского расследования его возможного неправильного обращения с секретными документами, согласно источникам, знакомым с этим вопросом, что является признаком того, что прокуратура приближается к предъявлению ему обвинения.



В своем выступлении в Анкени, которое длилось чуть более получаса в среду, Пенс, который до 6 января был верным вторым помощником Трампа, заявил, что он "невероятно горд" "достижениями" администрации Трампа-Пенса, а затем объяснил, почему он бросает вызов своему бывшему товарищу по партии.

"Бывший президент продолжает настаивать на том, что я имел право отменить результаты выборов. Президент Трамп ошибался тогда, и он ошибается сейчас. Я всегда буду верить, что по милости Божьей я выполнил свой долг в тот день, я выполнил свою присягу, чтобы обеспечить мирную передачу власти в соответствии с Конституцией и законами этой страны", - сказал он.



"Я стою сегодня перед вами как кандидат в президенты, чтобы сказать Республиканской партии: Республиканская партия должна быть партией Конституции Соединенных Штатов", - сказал он.



