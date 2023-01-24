



Пенс: США не должны возвращаться к ядерной сделке с Ираном

Бывший вице-президент США Майк Пенс считает, что администрация Джо Байдена должна прекратить все переговоры с Ираном относительно ядерной сделки.



"Ядерная сделка с Ираном не помешает Ирану получить ядерное оружие. Это фактически гарантировало бы, что через определенный период времени они получат доступ к расщепляющимся материалам для создания ядерного оружия. И я очень горжусь тем, что был вице-президентом в администрации, которая изолировала Иран", - сказал он.



По словам Пенса, предыдущая администрация не только вышла из ядерной сделки, но и уничтожила халифат ISIS и его лидера, а также мобилизовала поддержку со стороны арабских стран по всему миру.



"США никогда не должны возвращаться к иранской ядерной сделке", - добавил он.