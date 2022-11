Пенс: слова Трампа "подвергли опасности" американцев перед бунтом в Капитолии

Подстрекательские слова бывшего президента США Дональда Трампа до и во время прошлогоднего восстания в Капитолии поставили под угрозу американцев, в том числе его собственного заместителя Майка Пенса, о чем бывший вице-президент заявил в телевизионном интервью ABC News.



"Слова президента в тот день на митинге перед беспорядками поставили под угрозу меня, мою семью и всех в Капитолии", — сказал Пенс ABC News.



Сообщается, что Пенс закладывает основу для участия в президентских выборах в 2024 году. Это столкнет его с бывшим боссом, который анонсировал встречу с прессой во вторник вечером в своем доме во Флориде, чтобы объявить о своей собственном намерении баллотироваться в Белый дом.



Интервью Пенса прозвучало накануне выхода в свет его мемуаров "So Help Me God".



Ветеран-республиканец рассказывает, что Трамп, выступая 6 января 2021 года в парке возле Белого дома, подстрекал толпу перед тем, как она двинулась к Капитолию: "Слова президента были безрассудными. Было ясно, что он решил стать частью проблемы".