



Пелоси: участие Трампа в президентских выборах – плохая новость для страны

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в воскресенье, 13 ноября, заявила, что экс-президент Дональд Трамп не должен снова баллотироваться в 2024 году, заявив, что его кандидатура станет “плохими новостями для страны”.



“Это человек, который подорвал веру в честность наших выборов, не выполнил свою присягу, поощрял людей, странных людей, не разделяющих ценности нашей демократии баллотироваться на государственные посты”, – сказала Пелоси в интервью компании ABC, добавив: “Значит, он не был силой добра”.



В воскресном интервью Пелоси сказала, что, по ее мнению, президент Джо Байден должен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Пелоси сказала: “Он так многого добился – более 10 миллионов рабочих мест появилось под его руководством. Он сделал так много замечательных вещей – деньги у людей в карманах, вакцины у них на руках, дети опять в школе, люди снова на работе”.



Нэнси Пелоси не сказала, намерена ли она снова баллотироваться на свою должность, если демократы останутся в Палате представителей.

“Сейчас я не буду делать никаких комментариев, пока эти выборы не закончатся, и у нас есть еще немного времени”, – ответила она на вопрос о своей будущей роли в руководстве Палаты представителей.