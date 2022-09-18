



Пелоси: США осуждают нападения на Армению

США обеспокоены безопасностью Армении на фоне конфронтации страны с Азербайджаном.

Такое заявление в ходе своего визита в страну сделала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По ее словам, Вашингтон призывает к урегулированию конфликта между странами путем переговоров.

Пелоси встретилась с председателем парламента Армении, отметив, что их переговоры имели особое значение, поскольку основное внимание уделялось безопасности.

"Мы решительно осуждаем эти нападения, которые угрожают перспективам столь необходимого мирного соглашения. США четко заявляли, что военного решения конфликта быть не может. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать согласованное, всеобъемлющее и устойчивое решение всех вопросов, касающихся нагорно-карабахского конфликта", - подчеркнула она.