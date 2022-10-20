



Пасту Barilla обвиняют в обмане покупателей

Популярный бренд пасты Barilla, рекламируемый как "марка макаронных изделий № 1 в Италии", столкнулся с судебным иском из-за то, что якобы вводит потребителей в заблуждение, заставляя их поверить в то, что продукты, произведенные в Айове и Нью-Йорке, на самом деле были произведены на родине макаронных изделий, в Италии, сообщило издание USA Today.



Федеральный судья в понедельник не удовлетворил ходатайство Barilla об отклонении коллективного иска, в котором компания обвинялась в искажении информации о своей продукции. Судья Донна Рю сочла, что фраза компании "Марка макаронных изделий №1 в Италии" может ввести потребителей в заблуждение, полагая, что макароны произведены в Италии, так же как и флаг на фирменных синих коробках.



Помимо просьбы к суду запретить Barilla использовать итальянскую атрибутику в маркетинге и на предполагаемом продукте с неправильной маркировкой, истцы требуют денежной компенсации, утверждая, что они переплатили за макароны.



Barilla возникла как магазин хлеба и макарон в Италии, но теперь базируется в Иллинойсе. Barilla утверждает, что ее товарный знак используется для того, чтобы "напомнить об итальянских корнях компании через обобщенное представление бренда в целом", а не вводить покупателей в заблуждение.



Решение судьи последовало за аналогичной жалобой, поданной против производителей острого соуса Texas Pete после того, как житель Калифорнии узнал, что этот продукт на самом деле не производится в Техасе.



В первоначальной жалобе Мэтью Синатро и Джессика Прост заявили, что из-за того, как рекламируются продукты компании, они купили несколько коробок спагетти Barilla и пасты "волосы ангела", полагая, что они были сделаны в Италии из итальянских ингредиентов.



В жалобе утверждается, что Barilla использует в своих продуктах не только итальянскую пшеницу, но и эксплуатирует потребителей, которые готовы платить больше за настоящую итальянскую пасту. Компанию обвиняют в использовании вводящей в заблуждение рекламы и маркетинга для повышения цен Barilla и увеличения прибыли.



Истцы также утверждают, что Barilla имеет несправедливое преимущество перед "законно действующими конкурентами" за счет "невольных потребителей".

