



Пакет помощи Украине и Израилю должны рассмотреть до Рождества

В Конгрессе США надеются, что пакет помощи Украине и Израилю будет принят еще до Рождества.



В пакет на этот раз хотят прописать еще и иммиграционную программу, которая обеспечит ресурсы по охране границ США.

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Республиканцы уже прописали законопроект о помощи Израилю, однако он включает значительные сокращения налоговой службы и исключает гуманитарную помощь -демократам эти пункты не кажутся приемлемыми. Теперь же все будет зависеть от следующего этапа переговоров в сенате.



