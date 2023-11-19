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Пакет помощи Украине и Израилю должны рассмотреть до Рождества
19.11.2023 18:39 Катя Шульц

Пакет помощи Украине и Израилю должны рассмотреть до Рождества

В Конгрессе США надеются, что пакет помощи Украине и Израилю будет принят еще до Рождества.

В пакет на этот раз хотят прописать еще и иммиграционную программу, которая обеспечит ресурсы по охране границ США.
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Республиканцы уже прописали законопроект о помощи Израилю, однако он включает значительные сокращения налоговой службы и исключает гуманитарную помощь -демократам эти пункты не кажутся приемлемыми. Теперь же все будет зависеть от следующего этапа переговоров в сенате.

 

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