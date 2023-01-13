



Отмена авиарейсов в США вызвана сотрудниками, повредившими файлы системы

Сбой компьютера, вызвавший остановку всех авиарейсов в США, был вызван повреждением файла данных в результате несоблюдения правительственных процедур, заявило в четверг Федеральное управление гражданской авиации.



"Неустановленный персонал несет ответственность за повреждение файла, что привело к выходу из строя компьютерной системы FAA, которая отправляет уведомления о безопасности пилотам", — говорится в заявлении агентства. Это побудило FAA приостановить все вылетающие рейсы из США, что привело к тысячам задержек и отмен в среду.



"Система работает должным образом, а отмены сегодня были ниже 1 процента", — говорится в сообщении агентства.



По предварительным данным, полученным СМИ от анонимного источника, два сотрудника внесли ошибки в основные данные, используемые в системе, известной как "Уведомление о воздушных миссиях" или Notam.



Notams — это рекомендации пилотам о критических для безопасности условиях в аэропортах и ​​других местах, которые могут пересекать самолеты, включая все, от предупреждений об активности птиц до строительства взлетно-посадочной полосы.



Как и другие компьютерные системы, которые имеют решающее значение для выполнения полетов, FAA ввело процедуры, гарантирующие, что данные не будут повреждены работающими с ними техническими специалистами. Но файлы были изменены, несмотря на правила, запрещающие такие изменения в действующей системе.



Чиновники агентства пытаются определить, внесли ли эти два человека изменения случайно или преднамеренно.



Когда во вторник вечером в системе начались проблемы, технические специалисты переключились на резервную копию. Но поскольку резервная копия пыталась получить доступ к тем же поврежденным данным, она также не сработала, сказал источник.



Для восстановления системы потребовалось полное отключение, в результате чего FAA приостановило все вылеты рейсов примерно на 90 минут в среду утром.



По словам источника, агентство пытается создать новые средства защиты, чтобы предотвратить в будущем подобные сбои компьютерной системы Notam, которая была создана 30 лет назад.

