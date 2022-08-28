



Отказались лететь в Тель-Авив: против United Airlines подан иск

Против авиакомпании United Airlines был подан иск на 50 000 долларов за отмену рейса из Ньюарка в аэропорт Бен-Гурион в Израиле.



Как сообщает Jerusalem Post, иск был подан от имени Мигира Ильнагаева из Ilganayev Law Firm. Авиакомпанию обвиняют в мошенничестве, нарушении контракта и халатности.



"United совершила мошенничество и обман в отношении Истца и всех других пассажиров, когда экипаж отказался выполнять свою работу, а United преднамеренно и сознательно солгала о причине задержки", - говорится в судебной повестке.



Напомним, что 6 августа рейс из Ньюарка в Тель-Авив United Airlines (UA84) был внезапно отменен с задержкой на 24 часа. Сообщалось, что рейс был отменен в связи с отказом экипажа лететь. Позже авиакомпания официально объявила пассажирам о том, что рейс отложен “из-за комендантского часа в аэропорту Тель-Авива”.



Как пишет Jerusalem Post, комендантский час должен был быть введен на фоне операции ЦАХАЛа в Газе под названием "Рассвет". Однако, как утверждается, на тот момент комендантского часа в Тель-Авиве не было.



Одно из обвинений, выдвинутых против авиакомпании для объяснения причины предполагаемого комендантского часа в Тель-Авиве, заключается в том, что в случае комендантского часа United была бы не обязана выплачивать компенсацию пассажирам. Согласно политике United, они не предлагают компенсацию за ​​рейсы, задержанные по независящим от них причинам.



"Очевидно, что United не хотела быть честной со своими пассажирами в том, что рейс был задержан из-за отказа пилота лететь, потому что это возлагало бы на них исключительную ответственность перед всеми своими пассажирами", - говорится в повестке.