Отказались лететь в Тель-Авив: против United Airlines подан иск
Против авиакомпании United Airlines был подан иск на 50 000 долларов за отмену рейса из Ньюарка в аэропорт Бен-Гурион в Израиле.
Как сообщает Jerusalem Post, иск был подан от имени Мигира Ильнагаева из Ilganayev Law Firm. Авиакомпанию обвиняют в мошенничестве, нарушении контракта и халатности.
"United совершила мошенничество и обман в отношении Истца и всех других пассажиров, когда экипаж отказался выполнять свою работу, а United преднамеренно и сознательно солгала о причине задержки", - говорится в судебной повестке.
Напомним, что 6 августа рейс из Ньюарка в Тель-Авив United Airlines (UA84) был внезапно отменен с задержкой на 24 часа. Сообщалось, что рейс был отменен в связи с отказом экипажа лететь. Позже авиакомпания официально объявила пассажирам о том, что рейс отложен “из-за комендантского часа в аэропорту Тель-Авива”.
Как пишет Jerusalem Post, комендантский час должен был быть введен на фоне операции ЦАХАЛа в Газе под названием "Рассвет". Однако, как утверждается, на тот момент комендантского часа в Тель-Авиве не было.
Одно из обвинений, выдвинутых против авиакомпании для объяснения причины предполагаемого комендантского часа в Тель-Авиве, заключается в том, что в случае комендантского часа United была бы не обязана выплачивать компенсацию пассажирам. Согласно политике United, они не предлагают компенсацию за рейсы, задержанные по независящим от них причинам.
"Очевидно, что United не хотела быть честной со своими пассажирами в том, что рейс был задержан из-за отказа пилота лететь, потому что это возлагало бы на них исключительную ответственность перед всеми своими пассажирами", - говорится в повестке.