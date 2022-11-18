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Отчет: в 2022 году в США были убиты больше 30 трансгендеров
18.11.2022 01:22 Ольга Белозерова

Отчет: в 2022 году в США были убиты больше 30 трансгендеров

По меньшей мере 32 трансгендерных и гендерно-неконформных человека были убиты в Соединенных Штатах в 2022 году.

Об этом заявила Кампания за права человека в своем годовом отчете в преддверии Дня памяти трансгендеров, сообщает Associated Press.

С начала своей деятельности в 2013 году организация задокументировала не менее 302 насильственных смертей трансгендеров и гендерно-неконформных людей.

В отчете говорится, что жертвы были "в подавляющем большинстве темнокожими, моложе 35 лет и убиты из огнестрельного оружия". 
 

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