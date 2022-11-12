



Останки американского солдата Томми Хэнкса идентифицированы спустя 72 года

Останки американского солдата были идентифицированы спустя 72 года после того, как он был убит и объявлен пропавшим без вести во время Корейской войны, сообщило правительство США, пишет BBC.



Капрал армии Томми Т. Хэнкс, которому тогда было 27 лет, был убит, когда его подразделение попыталось отступить с востока от реки Чончхон недалеко от Анджу в Северной Корее. Его тело было объявлено "не подлежащим идентификации" шесть лет спустя.



По данным агентства по учету военнопленных Министерства обороны США (DPAA), капрал Хэнкс пропал без вести 26 ноября 1950 года. На сегодняшний день почти 7600 человек, погибших на войне, до сих пор числятся пропавшими без вести.



"Его останки не удалось найти, и нет никаких доказательств того, что он когда-либо был военнопленным", — говорится в заявлении DPAA.



Идентификация Хэнкса стала возможной после того, как Северная Корея передала 55 ящиков с останками американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны после саммита между тогдашним президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в июне 2018 года.



Для идентификации останков Хэнкса ученые использовали антропологический и изотопный анализ, а также косвенные доказательства. Он будет похоронен на Арлингтонском национальном кладбище, дата пока не определена.



С 1982 года останки более 450 американцев, погибших в Корейской войне, были идентифицированы и возвращены их семьям для захоронения со всеми воинскими почестями. Это число является дополнением к примерно 2000 американцам, останки которых были идентифицированы в годы после окончания боевых действий, когда правительство Северной Кореи вернуло США более 3000 останков.



DPAA сообщает, что останки сотен пропавших без вести военнослужащих классифицируются как "неизвлекаемые".



По данным DPAA, Корейская война считается самым смертоносным конфликтом эпохи холодной войны, в результате которого США потеряли около 36 500 человек.



