



Орегон: стрельба в продуктовом магазине, есть жертвы

В городе Бенд, штат Орегон, произошел инцидент со стрельбой.



Как сообщается, вооруженный человек устроил стрельбу в продуктовом магазине Safeway. Погибли два человека. Стрелок был найден мертвым.



Globe and Mail сообщает, что стрелок открыл огонь еще у входа в магазин, выстрелив в человека. Раненый был доставлен в больницу, где медики констатировали его смерть.



После этого злоумышленник начал стрелять в самом магазине, смертельно ранив еще одного человека.



Как утверждается, полиция зашла в магазин, "все еще слыша выстрелы". Правоохранители нашли стрелка мертвым, рядом с ним лежали винтовка типа AR-15 и еще один дробовик.



Расследование продолжается.