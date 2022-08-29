Новости » Новости США
Орегон: стрельба в продуктовом магазине, есть жертвы
29.08.2022 19:14 Ольга Белозерова

Орегон: стрельба в продуктовом магазине, есть жертвы

В городе Бенд, штат Орегон, произошел инцидент со стрельбой.

Как сообщается, вооруженный человек устроил стрельбу в продуктовом магазине Safeway. Погибли два человека. Стрелок был найден мертвым.

Globe and Mail сообщает, что стрелок открыл огонь еще у входа в магазин, выстрелив в человека. Раненый был доставлен в больницу, где медики констатировали его смерть.

После этого злоумышленник начал стрелять в самом магазине, смертельно ранив еще одного человека.

Как утверждается, полиция зашла в магазин, "все еще слыша выстрелы". Правоохранители нашли стрелка мертвым, рядом с ним лежали винтовка типа AR-15 и еще один дробовик.

Расследование продолжается. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы