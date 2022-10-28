



Опрос среди американцев: США должны быть "христианской нацией"

Почти половина американцев считают, что США должны быть "христианской нацией".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.

Такое мнение выразили 45% взрослых американцев. Относительно того, что означает этот термин, мнения респондентов разделились.

Одни считают, что "христианская нация" - это нация, в которой люди более широко руководствуются христианскими ценностями или верой в Бога, даже если ее лидеры имеют различные вероисповедания или вообще не веруют.

Большинство также отвергают определенные идеи, лежащие в основе христианского национализма, такие как идея федерального правительства, объявляющего христианство официальной религией страны или защищающего христианские религиозные ценности.

Также большинство респондентов хотят, чтобы церкви не вмешивались в политику, а на решения судей Верховного суда не влияли религиозные убеждения.