



Опрос после выборов в США: выросло число евреев, голосовавших за Республиканцев

Согласно результатам экзитпола, проведенного во вторник Fox News, Республиканская партия увеличила свою долю голосов национальных евреев до нового максимума, невиданного за поколение.



Согласно данным, 33% опрошенных еврейских избирателей проголосовали за республиканцев на промежуточных выборах 2022 года по сравнению с 30% в 2020 году и 24% в 2016 году.



Тем не менее, большинство американских евреев отдали свои голоса другим партиям: 65% опрошенных еврейских избирателей голосовали за демократов, а 2% не причислили себя ни к одному из политических лагерей.



Сэм Маркштейн, национальный директор Еврейской республиканской коалиции, заявил в среду в интервью JP, что все больше еврейских избирателей склоняются к Республиканской партии, потому что "кандидаты предлагают конкретные решения проблем, которые важны для еврейских избирателей".



Маркштейн отметил, что эти вопросы включают в себя: "снижение стремительно растущей стоимости жизни, борьбу с растущими преступлениями на почве ненависти, отстаивание выбора школы, возвращение Америки на первое место в мире за счет поддержки наших союзников в Израиле и стояние плечом к плечу с еврейским населением в борьбе с антисемитизмом".



Маркштейн сказал, что выборы во вторник показали "рекордный уровень поддержки во Флориде - 45% голосов евреев".



В горячо оспариваемой губернаторской гонке в Нью-Йорке кандидат от республиканцев Ли Зелдин набрал от 85 до 95% голосов в хасидских кварталах Бруклина в Боро-Парке и Вильямсбурге, где явка избирателей в среднем составляла 50%, согласно опросам города Нью-Йорка, несмотря на то, что в конечном итоге он проиграл Кэти Хоукул от демократической партии.

