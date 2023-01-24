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Опрос: большинству американцев не хватает базовых знаний о Холокосте
24.01.2023 18:09 Ольга Белозерова

Опрос: большинству американцев не хватает базовых знаний о Холокосте

Опрос 1004 взрослых американцев, опубликованный Американским еврейским комитетом, показал, что только каждый четвертый (26%) может правильно ответить на четыре основных вопроса о Холокосте. 

Еще 30%  респондентов правильно ответили на три вопроса, еще четверть знала два, сообщает Times of Israel.

Только 53% опрошенных знали, что в Холокост были убиты около 6 миллионов евреев. Еще 20% заявили, что не знают, сколько их, 13% сказали, что менее 3 миллионов, а 11% сказали, что более 12 миллионов.

39% респондентов знали, как Гитлер пришел к власти, но почти столько же (34%) думали, что он захватил власть в Германии в результате насильственного переворота.

По данным AJC, результаты продемонстрировали тесную связь между общим уровнем образования и знаниями о Холокосте: лица, имеющие высшее или среднее образование, чаще правильно отвечали на все четыре вопроса, чем те, у которых не было образования.

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