



Опрос: большинству американцев не хватает базовых знаний о Холокосте

Опрос 1004 взрослых американцев, опубликованный Американским еврейским комитетом, показал, что только каждый четвертый (26%) может правильно ответить на четыре основных вопроса о Холокосте.



Еще 30% респондентов правильно ответили на три вопроса, еще четверть знала два, сообщает Times of Israel.



Только 53% опрошенных знали, что в Холокост были убиты около 6 миллионов евреев. Еще 20% заявили, что не знают, сколько их, 13% сказали, что менее 3 миллионов, а 11% сказали, что более 12 миллионов.



39% респондентов знали, как Гитлер пришел к власти, но почти столько же (34%) думали, что он захватил власть в Германии в результате насильственного переворота.



По данным AJC, результаты продемонстрировали тесную связь между общим уровнем образования и знаниями о Холокосте: лица, имеющие высшее или среднее образование, чаще правильно отвечали на все четыре вопроса, чем те, у которых не было образования.