



Опрос: большинство американцев против правовой реформы в Израиле

Большинство американцев негативно относятся к плану правовой реформы в Израиле.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые были представлены на конференции в Университете Рейхмана.



Респонденты считают, что США должны будут пересмотреть свои отношения с Израилем, если правовая реформа будет проведена. Так ответили 60% опрошенных.



Аналогичное число респондентов считает, что администрация США должна критиковать план израильского правительства.



Также результаты опроса свидетельствуют о том, что общая поддержка Израиля в США становится "чрезвычайно поляризованной".



