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Опрос: большинство американцев против правовой реформы в Израиле
24.05.2023 17:59 Алина Груднева

Опрос: большинство американцев против правовой реформы в Израиле

Большинство американцев негативно относятся к плану правовой реформы в Израиле.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые были представлены на конференции в Университете Рейхмана.

Респонденты считают, что США должны будут пересмотреть свои отношения с Израилем, если правовая реформа будет проведена. Так ответили 60% опрошенных.

Аналогичное число респондентов считает, что администрация США должна критиковать план израильского правительства.

Также результаты опроса свидетельствуют о том, что общая поддержка Израиля в США становится "чрезвычайно поляризованной".

 

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