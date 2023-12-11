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Опрос: американцы считают, что США слишком много тратит на выделение помощи
11.12.2023 15:35 Алина Груднева

Опрос: американцы считают, что США слишком много тратит на выделение помощи

Почти половина американцев считают, что Вашингтон тратит слишком много денег на военную и финансовую помощь странам, где идет война.

По данным Financial Times, об этом свидетельствуют результаты опроса Мичиганского университета.

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Относительно помощи Украине, такого мнения придерживаются 48% респондентов. 27% опрошенных считают выделяемые суммы нормальными, а 11% американцев считают помощь Киеву недостаточной.

В отношении Израиле сумму посчитали чрезмерной 40% респондентов. Нормальной помощь считают 30% опрошенных.

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