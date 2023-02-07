



Огромное количество растений и животных в США находится под угрозой исчезновения

Ведущая исследовательская группа по охране природы обнаружила, что 40% животных и 34% растений в США находятся под угрозой исчезновения, а 41% экосистем грозит коллапс.



Все, от раков и кактусов до пресноводных мидий и знаковых американских видов, таких как Венерина мухоловка, находится под угрозой исчезновения, говорится в отчете, опубликованном в понедельник.



Шон О'Брайен, президент NatureServe, сказал, что выводы отчета "ужасающие", и он надеется, что они помогут законодателям понять безотлагательность принятия мер защиты, таких как Закон о восстановлении дикой природы Америки, который застопорился в Конгрессе в прошлом году.



Представитель США Дон Бейер, демократ, предложивший закон о создании системы коридоров дикой природы для восстановления находящихся под угрозой исчезновения популяций рыб, диких животных и растений, сказал, что работа NatureServe будет иметь решающее значение для оказания помощи агентствам в определении того, какие районы должны быть приоритетными и где установить маршруты миграции.



Среди видов, которым грозит исчезновение, есть знаменитые растения вроде плотоядной венериной мухоловки, которая встречается в дикой природе только в нескольких округах Северной и Южной Каролины.



Почти половина всех видов кактусов и 200 видов деревьев, в том числе кленовый дуб, произрастающий в Арканзасе, также находятся под угрозой исчезновения. Среди экосистем в зоне наибольшей опасности находятся обширные умеренные и бореальные пастбища Америки: более половины из 78 типов пастбищ находятся под угрозой исчезновения в масштабах всего ареала.



Угрозы для растений, животных и экосистем разнообразны, среди них: деградацию среды обитания и преобразование земель, инвазивные виды, запруживание и загрязнение рек, а также изменение климата.



В докладе говорится, что в Калифорнии, Техасе и на юго-востоке США наибольший процент растений, животных и экосистем находится под угрозой.



По словам Уэсли Кнаппа, главного ботаника NatureServe, эти районы являются самыми богатыми с точки зрения биоразнообразия в стране, но при этом в последние десятилетия там наблюдался бум роста населения, поэтому человеческое вторжение в природу было самым жестким.



Кнапп подчеркнул опасности, с которыми сталкиваются растения, которые обычно получают меньше средств на сохранение, чем животные. Около 1250 растений относятся к категории "находящихся в критической опасности" по классификации NatureServe, что является последней стадией перед исчезновением, а это означает, что защитники природы должны решить, на что потратить скудные средства даже среди наиболее уязвимых видов, чтобы предотвратить вымирание.



В настоящее время федеральное финансирование в размере 50 миллионов долларов распределяется между всеми штатами. Закон о восстановлении дикой природы Америки, который может быть вновь введен в действие, увеличил бы эту сумму до 1,4 миллиарда долларов, что окажет огромное влияние на способность государства защищать животных и экосистемы.

