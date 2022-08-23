



Обыски ФБР в Мар-а-Лаго: Трамп делает "ход конем"

Бывший президент США Дональд Трамп обратился к суду с просьбой приостановить расследование министерства юстиции в отношении файлов, изъятых в его доме в Мар-а-Лаго в ходе обыска ФБР.



Как сообщает ВВС, в иске Трампа содержится просьба приостановить "дальнейшее рассмотрение изъятых материалов" до тех пор, пока не будет назначен надзорный орган.



Юридическая команда Трампа попросила назначить независимого юриста для надзора за документами, которые агенты вывезли из Мар-а-Лаго.



В министерстве юстиции США заявили, что прокуратура была осведомлена об иске Трампа и ответит в суде.



В понедельник газета New York Times сообщила, что на данный момент агенты изъяли у Трампа более 300 документов с секретными пометками.