



Обвинение против Трампа может отправить его за решетку

Обвинительный акт против бывшего президента США Дональда Трампа за плату денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс включает как минимум одно уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок более года. Об этом сообщили информационному агентству AP два источника, знакомых с этим вопросом, которые отметили, что обвинение включает в себя несколько преступлений, связанных с фальсификацией документов.



Большое жюри Манхэттена приняло решение предъявить обвинение, и Генеральная прокуратура Манхэттена подтвердила, что пока оно останется конфиденциальным. Это первый случай в американской истории, когда действующему или бывшему президенту были предъявлены уголовные обвинения.