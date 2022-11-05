



Обама раскритиковал тех, кто публикует "гнусные антисемитские теории заговора"

Бывший президент США Барак Обама выступил во время предвыборного митинга в поддержку губернатора Пенсильвании Джона Феттермана, кандидата от Демократической партии в Сенат США, в Питтсбурге, 5 ноября 2022 года.



Обама обрушился с критикой на знаменитостей и людей, занимающих руководящие должности, за "создание опасной атмосферы" и публикацию в интернете "гнусных антисемитских теорий заговора", и призвал американцев подвергать сомнению то, что они читают в сети.



"Не нужно изучать историю, чтобы понять, насколько это опасно и неприемлемо", — сказал бывший президент толпе демократов на митинге в Питтсбурге в преддверии промежуточных выборов, запланированных на следующую неделю.



Заявление Обамы прозвучало на фоне нескольких споров вокруг американских знаменитостей, обвиненных в размещении и распространении антисемитского контента.



Совсем недавно звезда НБА Кайри Ирвинг столкнулся с негативной реакцией за публикацию впоследствии удаленного твита со ссылкой на документальный антисемитский фильм и принес извинения только после того, как был отстранен от участия в матчах своей команды Brooklyn Nets.



Рэпер Канье Уэст был втянут в полемику из-за серии антисемитских замечаний и твитов. С тех пор полемика углубилась: сторонники превосходства белой расы переняли его высказывания и стали использовать фразу "Канье прав насчет евреев".



И несмотря на то, что Уэст был заблокирован в Твиттере из-за своей риторики, недавно ему разрешили вернуться.



"Всего несколько дней назад мой друг Пол Пелоси подвергся нападению в своем собственном доме", — сказал Обама, имея в виду нападение, очевидно направленное на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на прошлой неделе.



"Вот что ясно из Питтсбурга, — сказал он аплодирующей толпе, — наша привычка демонизировать политических оппонентов, говорить безумные вещи, создает опасную атмосферу. И когда у вас есть люди на руководящих должностях, которые продвигают или игнорируют чрезмерную риторику, а затем, когда происходит подобная атака, они пренебрегают этим, они шутят об этом, тогда еще больше людей пострадает".



Обама продолжил: "Более того, мы нарушаем основной дух нашей демократии, дух того, кем мы являемся как американцы".



После нападения на Пола Пелоси новый владелец Twitter Илон Маск — самопровозглашенный "абсолютист свободы слова" — написал в Твиттере теорию заговора, согласно которой на Пола напал человек, которого он встретил в гей-баре.



"Будь то по злому умыслу или по незнанию, мы недавно видели, как крупные знаменитости повторно публикуют в Интернете гнусные антисемитские теории заговора. И я не понимаю, когда мы решили, что будем просто верить всему, что читаем в сети", — заявил Обама в субботу.



"Вот вам совет, если вы читаете или видите что-то в Интернете, где есть какая-то великая теория о том, как какая-то конкретная группа, будь то чернокожие или белые, евреи, католики, иммигранты или геи являются причиной всех ваших проблем, то можно с уверенностью сказать, что это мусор. Это ложь. Это опасный яд. И мы должны бросить вызов и покончить с таким мышлением", — подчеркнул он.

