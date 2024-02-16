



ОАЭ сдерживают США от атак по иранским доверенным лицам

Источники близкие к ситуации в ОАЭ и США сообщают о том, что некоторые арабские страны, в том числе ОАЭ, все больше ограничивают США в возможностях использования военных объектов на их территории для нанесения ответных авиаударов по иранским прокси.



США уже давно разместили тысячи военнослужащих на объектах в ОАЭ, Кувейте, Омане, Катаре и других странах Ближнего Востока. Но стоит отметить что арабские страны следят за политикой друг друга в поддержке военной деятельности США после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.



Конфликт столкнул интересы арабских правительств в смягчении гнева своих граждан по отношению к Израилю с их желанием помочь Вашингтону.



По словам американского источника, на фоне роста числа погибших среди мирного населения в Газе несколько арабских стран, особенно те, которые “пытаются разрядить напряженность в отношениях с Ираном”, “все больше ограничивают” США и партнеров в проведении военной операции со своей территории. Это включает в себя ограничения на ответные удары по объектам в Ираке, Сирии и Красном море.



