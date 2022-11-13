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Новый мировой рекорд: в Вайоминге создали самую длинную живую цепь из бородачей
13.11.2022 13:47 Евгения Маркова

Новый мировой рекорд: в Вайоминге создали самую длинную живую цепь из бородачей

Любители бороды в Вайоминге в пятницу, 11 ноября, заявили, что установили новый мировой рекорд, составив самую длинную живую цепь, соединив ее участников между собой бородами, сообщает Casper Star-Tribune.

По данным издания, участники собрались в баре Gaslight Social в Каспере, где они встали в ряд и скрепили свои бороды, образовав "волосатую цепочку" длиной 150 футов. Это более чем в два раза превышает предыдущий мировой рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса в 62 фута 6 дюймов, установленный в Германии в 2007 году.

По данным Star-Tribune, чтобы участвовать, люди должны были носить бороду длиной не менее 8 дюймов.

Событие произошло в кулуарах Национального чемпионата бород и усов, который прошел в субботу в городском Форд-центре, штат Вайоминг.
 

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