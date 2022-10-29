



Незаслуженно осужденного за убийство отпустили спустя 38 лет благодаря ДНК-тесту

В США спустя 38 заключения из тюрьмы досрочно выпустили жителя Мориса Хастингса, осужденного в убийстве.

По данным ВВС, спустя почти четыре десятка лет справедливость помог восстановить ДНК-тест.

Он был осужден за убийство Роберты Уидермайер в 1983 году в Калифорнии, и два покушения. Женщину нашли в собственном автомобилем с огнестрельным ранением в области головы и следами сексуального насилия.

Тогда американца приговорили к пожизненному без права на условно-досрочное. Сам же Хастингс клялся, что не причастен к убийству.

Спустя 38 лет был проведен ДНК-тест, результаты которого указали, что виновен другой заключенный, умерший два года назад в тюрьме.